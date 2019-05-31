Дорвавшаяся до денег и славы Меган Маркл разозлила непомерными тратами
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл возмутила британцев своими тратами на одежду. Об этом сообщает «Дни.ру».
Как стало известно, на одной из фотосессий Меган Маркл появилась в платье, стоимость которого составляет £52 тыс. (около $65,6 тыс.).
«Как она может носить платье, которое стоит больше, чем дома некоторых британцев, это возмутительно!», — отметила британская журналистка Рианнон Миллс.
Также Миллс заявила, что у Маркл остаются повадки голливудской дивы и она «недостаточно герцогиня».
Ранее сообщалось, что уставшего принца Гарри обнаружили на рейсе в Рим.