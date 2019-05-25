Появились гламурные фото дочери Обамы с выпускного

Младшая дочь бывшего президента США Барака Обамы появилась на школьном выпускном вечере в элегантном черном платье с высоким вырезом, сообщает Daily Mail.

Сообщается, что девушка пришла на выпускной в сопровождении матери Мишель Обамы, старшей сестры Малии, а также своего друга Криса Милтона. Бывший президент США на мероприятии не появился.

Пользователь твиттера оставили несколько шутливых подписей под снимками Саши и ее бойфренда.

«Мы не можем не оценить храбрость этого парня, представьте, какую беседу он имел с «папой Бараком»», — пошутил один из них.

Согласно сообщениям, Саша собирается поступить в Мичиганский университет.