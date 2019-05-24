Сколько стоит выпускное платье в России

Эксперты подсчитали, сколько стоит платье для выпускного в России, передает РИА «Новости».

Российским девушкам придется заплатить в среднем почти в 4 тысячи рублей.

При этом отмечается, что стоимость платьем меняется в зависимости от сезона.

Так, если в январе наряд можно было купить в среднем за 4,32 тысячи рублей, то в апреле уже за 3,73 тысячи рублей — на 14% дешевле.

Дороже всего платье для выпускного стоит в Липецке (в среднем 7,08 тысячи рублей), Владивостоке (6,37 тысячи) и Воронеже (6,09 тысячи рублей).

Самые дешевые платья можно найти в Челябинска (1,97 тысячи рублей), Ижевска (1,84 тысячи) и Перми (1,68 тысячи рублей).

По данным экспертов, услуга проката оказывается дешевле покупки нового платья всего на 9%.