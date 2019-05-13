В Японии погадали на черепашьих панцирях перед интронизацией императора

Императорский обряд гадания на панцире черепахи был проведен в рамках самой церемонии интронизации нового японского императора Нарухито. Об этом сообщает японское агенство Kyodo.

Во время ритуала панцирь черепахи нагрели и по направлениям образовавшихся трещин определили две префектуры — Тотиги и Киото — Японии, которые направят урожай риса на ритуал «Дайдзёсай» в ноябре.

Праздник «Дайдзёсай» проводится лишь единожды за время правления японского императора, который во время этой церемонии приносит рис с нового урожая предкам и «земным и небесным богам».

Ранее сообщалось, что правление следующего императора Японии пройдет под девизом Рэйва.