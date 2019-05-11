Настасья Самбурская рассекретила переписку с выгнавшим ее режиссером
Российская актриса Настасья Самбурская рассказала, что режиссер театра на Малой Бронной Антон Яковлев без предупреждения заменил ее на другую актрису. Об этом сообщает StarHit.Ru.
По ее словам, у нее с театром существовала договоренность о том, что она будет играть все спектакли до конца сезона.
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», — заметила Самбурская.
В опубликованном актрисой скрине переписки, Яковлев заявил, что не намерен выяснять отношения. Он также посоветовал ей не переводить отношения в публичное пространство.
Ранее Яковлев отреагировал на скандал с уходом актрисы Настасьи Самбурской из Московского драматического театра на Малой Бронной.