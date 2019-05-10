Кейт Миддлтон захотела стать мамой в четвертый раз
Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон задумалась о том, чтобы стать мамой в четвертый раз. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ее подругу.
Как отмечается, на подобные мысли ее навело рождение сына у жены принца Гарри Меган Маркл.
«Кейт хотела бы завести ребенка», — сказала собеседница агентства.
Издание подчеркивает, что широко распространено мнение о том, что Миддлтон всегда хотела троих детей. Решение завести четвертого стало бы неожиданностью для тех, кто следит за ее судьбой.
Ранее сообщалось, что Джордж Клуни внес ясность в слухи о крещении ребенка Меган Маркл.