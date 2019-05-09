«Мисс вселенную» перевели в категорию плюс-сайз из-за 1 килограмма

«Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега оказалась в категории плюс-сайз после того, как девушка набрала дополнительный килограмм веса. Этой историей она поделилась на своем сайте.

По словам модели, после конкурса она много работала и путешествовала. Вернувшись в агентство, с которым та подписала контракт, Вега узнала, что ее больше не считают худой.

«Какие стандарты определяют плюс-сайз? И кто их устанавливает?», — написала Вега.

Она добавила, что эта история заставила ее задуматься о стандартах модельной индустрии.

Ранее сообщалось, что на обложке Cosmopolitan появилась 150-килограммовая модель.