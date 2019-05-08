Названо имя первенца Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщается в их инстаграме.

Они назвали сына Арчи Харрисон.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына. Малыш был завернут в белую шаль, когда пара показывала его общественности. Родители рассказали о спокойном поведении ребенка.