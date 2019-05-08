Принц Гарри и Меган Маркл показали сына

Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына. Об этом сообщает «Би-би-си».

Малыш был завернут в белую шаль, когда пара показывала его общественности. Родители рассказали о спокойном поведении ребенка.

«Он был мечтой... Теперь у меня есть два лучших парня в мире, поэтому я действительно счастлива», — подчеркнула Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили, что вскоре покажут Елизавете II ее нового правнука.

«Прошло всего два с половиной дня, но мы просто в восторге от того, что у нас есть свой маленький кусочек радости», — добавил принц Гарри.

Ранее британский принц Уильям прокомментировал роды герцогини Сассекской и супруги принца Гарри Меган Маркл. Это произошло, когда поклонники решили спросить у принца Уильяма во время его визита в Новую Зеландию, когда он станет дядей.