Самую сексуальную женщину-сантехника нашли в Британии

В Великобритании в графстве Чешир выбрали самую красивую женщину-сантехника страны, пишет Daily Mail.

Ей была выбрана 30-летняя Карли Гэйл.

Сообщается, что девушка стала подрабатывать еще в 15 лет, так как помогала отцу-сантехнику. Как вспоминает Гэйл, он не хотел, чтобы девушка посвящала себя этому ремеслу.

Однако девушка все равно решила продолжить семейное дело. В колледже Карли была единственной девушкой на 200 парней.

Теперь же она довольна своей «грязной» работой. По ее словам, работа сантехником приносит хороший заработок — примерно 36 тысяч фунтов стерлингов в год (3,1 млн рублей).