Определена самая красивая замужняя россиянка

Победительницей конкурса красоты «Миссис Хрустальная корона России --2019», который проводится среди замужних женщин, стала жительница Йошкар-Олы Ольга Попова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что конкурс проводился с 1 по 5 мая в Москве. 32-летняя Попова является директором магазина одежды, а также воспитывает двух детей.

Как уточняется, она долго отказывалась от участия в конкурсе из-за неуверенности в себе.

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