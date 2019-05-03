NYT: известная советами об учебе блогер поступила в Стэнфорд за $6,5 млн

Семья китаянки Юси Чжао, которая известная своим блогом и советами о поступлении в престижные американские университеты, заплатила $6,5 млн за ее поступление в Стэнфордский университет, пишет The New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию коррупционного скандала в США.

«Некоторые думают, а не попали ли вы в Стэнфорд только потому, что ваша семья богата?» — обратилась Юси Чжао к своим подписчикам еще до поступления в вуз в 2017 году.

Именно в этом году она поступила в Стэнфорд, по ее словам, благодаря «усердной работе». Как оказалось после раскрытия крупнейшей коррупционной схемы в США с поступлением в элитные вузы страны, будущая студентка попала в Лигу плюща при участии своих родителей.

Отмечается, что предполагаемый создатель коррупционной схемы Уильям «Рик» Сингер пытался зачислить девушку в Стэнфордскую парусную команду, а также добиться пожертвований в размере $500 тыс.

По данным Los Angeles Times, мать Юси Чжао признала выплату суммы, но объявила себя жертвой. Она считает, что ее обманули и заставили поверить, что семизначная сумма будет распределена на стипендии, университетские зарплаты и программы для нуждающихся студентов.

Это не первая богатая китайская семья, замешанная в скандале. Также известно о родителях, заплативших $1,2 млн за поступление ребенка в Йельский университет.

Ранее следствие предъявило обвинения 50 фигурантам по делу о коррупции при поступлении в вузы. Сингер также признал себя виновным в мошенничестве, теперь он сотрудничает с властями в сборе доказательств против своих экс-клиентов.