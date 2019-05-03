«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты «Мисс Уругвай» в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Отмечается, что тело 31-летней Давилы нашли в ванной. По предварительный данным, «Мисс Уругвай» могла покончить с собой.
По данным издания, женщина прибыла в Мехико во второй половине апреля и занималась поиском работы.
Ранее сообщалось, что участницу «Мисс Франции» задавил трактор.