Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии

Глава МВД Украины Арсен Аваков
РИА «Новости»

Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр устроил роскошную свадьбу в Италии, передает ФАН.

Церемония прошла на вилле Эрба на берегу озера Комо.

Отмечается, что на церемонии гостям запретили фотографировать и снимать видео.

При этом имя избранницы Александра Авакова остается секретом.