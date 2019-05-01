Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за полцены, выяснил Reuters

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Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена купила элитный пентхауз в Крыму. Об этом узнало агентство Reuters.

Уточняется, что покупка произошла в 2013 году.

Трехкомнатный пентхаус в жилом комплексе «Император» в Ливадии на черноморском побережье был куплен Зеленской у олигарха и экс-депутата Александра Буряка в апреле 2013 года за $163 893, цена за метр составила $1 263. При этом минимальная цена в этом ЖК начиналась от $2 800 до $5 000.

Как сообщает издание, Зеленская значится действующим владельцем квартиры, но она выставлена на продажу за $790 668, или $5 195 за квадратный метр.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.