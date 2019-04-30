Наряды Клаудии Кардинале выставят на аукционе в Париже

Наряды легенды итальянского кинематографа Клаудии Кардинале выставят на аукционе в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюник аукционного дома.

Как отмечается, летом на торги будут выставлены 130 предметов из гардероба артистки, которая являлась иконой стиля 60-х годов.

«Одна из величайших актрис своего времени любила красивую, шикарную, иногда подчеркнуто скромную, но тем не менее очень чувственную одежду, которая в сочетании с ее потрясающей внешностью и удивительным талантом снискала ей славу «богини любви» и любимицы итальянской публики», — говорится в комментарии аукционного дома.

Некоторые наряды были созданы специально для Кардинале такими модельерами, как Эмилио Шуберт, Роберто Капуччи, Ирен Голицына и т.д.

Ранее сообщалось, что Катрин Денев выставит свои наряды от Ив Сен-Лорана на аукционе в Париже.