У дома Меган Маркл заметили скорую

В Великобритании недалеко от резиденции Фрогмор-хаус, где проживают принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл, журналисты засняли машину скорой помощи. Об этом сообщает Express.

Кроме того, в небе над резиденцией заметили вертолет.

Как отмечается, Маркл должна родить в ближайшее время. Ее мать Дория Рэгланд недавно прилетела к дочери из США и намерена оставаться с супругами после рождения ребенка.

До этого стало известно, что герцогиня хочет рожать дома, и чтобы при родах присутствовал ее муж.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку.