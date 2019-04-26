Названа самая красивая сотрудница Росгвардии

Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, главный титул получила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга.

«За нее проголосовали более 57 тысяч человек», — отметили в пресс-службе Росгвардии.

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих. Девушки должны были в интересной форме рассказать о служебном опыте и достижениях, а также своих увлечениях. После этого на сайте Росгвардии проходило голосование.

Ранее сообщалось, что журнал People выбрал самую красивую женщину года.