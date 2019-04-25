Брижит Макрон будет учить взрослых без аттестата

Первая леди Франции Брижит Макрон собирается открыть на территории страны два учебных заведения, где будут учиться не получившие аттестат взрослые. Об этом сообщает Le Point.

Как отмечается, «Институты для профориентирования, помогающих с трудоустройством» будут открыты с Клиши-су-Буа и Валенсии. Брижит Макрон возглавит преподавательский комитет. Супруга французского президента также собирается преподавать французский язык, поскольку у нее есть соответствующее образование и педагогический опыт.

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон решила сняться в сериале.