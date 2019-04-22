Жена Зеленского выбрала между Мишель Обамой и Меланией Трамп

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Жена Владимира Зеленского Елена рассказала, с кем из американских леди она хотела бы пообщаться — с Мишель Обамой или Меланией Трамп. Об этом сообщает «Би-би-си Украина».

По ее словам, ей было бы интереснее поговорить с Мишель Обамой, поскольку она более человечная. И это то качество, которое ее муж — кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — хочет привнести в политику Украины, уточнила она.

«Чтобы мы не забывали, в первую очередь, быть обычными людьми. Чтобы мы не делали из себя портретов, которые должны висеть в каждом кабинете», — пояснила Зеленская.

Также она добавила, что хотела бы встретиться с украинской леди Мариной Порошенко, отметив, что хорошо к ней относится «как к женщине и матери».

Ранее сообщалось, что Зеленская рассказала о статусе первой леди.