У Венсана Касселя родилась Амазонка

Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Кассель, снявшийся в таких фильмах, как «Черный лебедь», «Багровые реки» и »Джейсон Борн», 14 лет был женат на актрисе Монике Беллуччи. В 2013 году супруги развелись. В 2018 году Кассель женился на 21-летней модели Тине Кулаки, с которой познакомился за три года до этого.

«Амазонка родилась», — написал Кассель.

Ранее сообщалось, что Венсан Кассель и его молодая жена ждут ребенка.