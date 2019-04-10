Меган Маркл собирается рожать дома

<img src="//img.gazeta.ru/files3/73/12291073/RTX6Q7BX-pic905-895x505-38211.jpg">

Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Винздоре. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, она не хочет чувствовать себя в «аквариуме с золотыми рыбками».

По словам источников издания, возможность обращения в больницу, однако, не исключена, поскольку Меган Маркл подвержена риску осложнений, и роды могут потребовать профессионального вмешательства.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл отказалась от королевских акушеров «в костюмах».