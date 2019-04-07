Британская принцесса Беатрис выходит замуж за миллионера, сообщил источник

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис собралась замуж за 24-летнего миллионера Эдоардо Мапелли Моцци, сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По словам источника, пара «по уши влюблена» друг в друга, и, вероятно, они скоро поженятся.

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«Они невероятно счастливы и уже планируют свадьбу», — добавил источник.

По словам источника, пара уже живет вместе, и они открыто говорят о браке.

«Не знаю, действительно ли он опустился на одно колено с кольцом, но они открыто говорят о браке. Это будет либо в этом году, либо, возможно, в начале 2020 года», — заключил источник.

Ранее сообщалось, что в Великобритании внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вышла замуж. Избранником принцессы стал бывший менеджер ночного клуба 32-летний Джек Бруксбэнк.