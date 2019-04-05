«Доктора Смерть» из Украины задержали

В Краснодаре украинского псевдохирурга Алену Верди, которая изуродовала более десяти россиянок, задержали. Об этом сообщают «Вести.RU».

Как отмечается, «хирурга» задержали в аэропорту Краснодара при попытке улететь в Израиль.

Уточняется, что в ближайшее время суд определиться с мерой пресечения.

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Ранее сообщалось, что уродовавшая россиянок «хирург» из Украины сбежала.

Более того, выяснилось, что все дипломы «хирурга» и лицензия клиники оказались подделкой.