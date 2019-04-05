Обама молчит на фоне скандала вокруг Байдена

Экс-президент США Барак Обама сохраняет молчание на фоне скандала вокруг своего бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники.

По данным издания, Обама не собирается комментировать скандал с сексуальными домогательствами вокруг Байдена.

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Как отмечается, Обама считает, что Байден может стать отличным президентом США.

При этом Обама и Байден остаются на связи и хорошими друзьями.

Ранее СМИ сообщили, что семь женщин обвинили Байдена в неприятных прикосновениях.