Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Бракоразводный процесс главы Amazon Джеффа Безоса завершен. Об этом сообщила его супруга Маккензи Безос у себя в твиттере.
Она выразила надежду, что после этого им удастся сохранить хорошие отношения.
По словам Безос, ее муж сохранит 75% акций компании Amazon и решающее влияние на процедуру голосования.
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«Нахожусь в предвосхищении реализации собственных планов. Ожидая будущего, выражаю благодарность за то, что было в прошлом», — написала Безос.
Ранее сообщалось, что в разводе главы Amazon нашли след Трампа.