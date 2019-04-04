Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

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Бракоразводный процесс главы Amazon Джеффа Безоса завершен. Об этом сообщила его супруга Маккензи Безос у себя в твиттере.

Она выразила надежду, что после этого им удастся сохранить хорошие отношения.

По словам Безос, ее муж сохранит 75% акций компании Amazon и решающее влияние на процедуру голосования.

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«Нахожусь в предвосхищении реализации собственных планов. Ожидая будущего, выражаю благодарность за то, что было в прошлом», — написала Безос.

Ранее сообщалось, что в разводе главы Amazon нашли след Трампа.