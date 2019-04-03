Меган Маркл и принц Гарри завели страницу в инстаграме

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри завели официальный аккаунт в инстаграме, через который поклонники смогут узнавать информацию об их жизни.

На своей странице в соцсети они уже опубликовали пост с девятью фотографиями.

В своем обращении пара поприветствовала подписчиков и поблагодарила их за поддержку.

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«...мы с нетерпением ждем того, чтобы поделиться с вами той работой, которая нами движет, тем, что мы поддерживаем, важными объявлениями, а также получить возможность пролить свет на ключевые вопросы», — говорится в тексте.

На момент публикации новости на страницу были подписаны 1,4 млн человек.

Ранее сообщалось, что британская королева сделала первый пост в инстаграме.