Меган Маркл и принц Гарри завели страницу в инстаграме
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее супруг принц Гарри завели официальный аккаунт в инстаграме, через который поклонники смогут узнавать информацию об их жизни.
На своей странице в соцсети они уже опубликовали пост с девятью фотографиями.
В своем обращении пара поприветствовала подписчиков и поблагодарила их за поддержку.
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«...мы с нетерпением ждем того, чтобы поделиться с вами той работой, которая нами движет, тем, что мы поддерживаем, важными объявлениями, а также получить возможность пролить свет на ключевые вопросы», — говорится в тексте.
На момент публикации новости на страницу были подписаны 1,4 млн человек.
Ранее сообщалось, что британская королева сделала первый пост в инстаграме.