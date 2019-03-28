Том Круз запретил Николь Кидман появляться на свадьбе их сына

Австралийско-американской актрисе Николь Кидман было запрещено появляться на свадьбе своего сына Коннора. Об этом сообщает Radar Online.

По данным издания, саентолог Коннор Круз намерен жениться на итальянке, однако 51-летняя Кидман не появится на свадьбе из-за своего бывшего мужа Тома Круза.

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«Во-первых, Том никогда не думал о приглашении Николь на свадьбу Коннора, потому что (саентологическая) церковь считает ее «подавляющей личностью», — и, во-вторых, он не хочет, чтобы она там была», — рассказал источник.

Он добавил, что Коннор никогда не ослушается отца.

Ранее Николь Кидман впервые рассказала о сложных отношениях с детьми от Тома Круза.

Филиалы Церкви саентологов в Москве и Санкт-Петербурге ликвидированы по решению судов. Часть саентологических материалов признаны экстремистскими.