Принц Гарри «изгнал» лучшего друга из-за Меган Маркл

Принц Гарри поссорился со своим другом детства Тома Инскипа из-за женитьбы на герцогине Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает Tatler.

Как отмечается, он посоветовал ему не жениться на ней, и дал какие-то рекомендации, после чего был «изгнан».

В материале говорится, что мужчины познакомились, когда были еще детьми, в Итоне.

Ранее сообщалось, что рабочий персонал Кенсингтонского дворца придумал новое нелестное прозвище для Меган Маркл, о чем говорится в майском номере Tatler.