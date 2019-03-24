Звезда Spice Girls призналась в интиме с девушкой

Звезда музыкального коллектива Spice Girls Мелани Браун призналась, что у нее была интимная связь с коллегой Джери Холливэлл. Об этом она рассказала в интервью Mail on Sunday.

Браун добавила, что связь с Холливэлл была всего один раз.

«Это просто случилось, и мы просто посмеялись над этим и все», — подчеркнула Браун.

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Отмечается, что после интервью певица стала сожалеть, что рассказала об этом публике, потому что ее слова могут плохо отразиться на Холливэлл и ее браке.

Ранее сообщалось, что звезда Spice Girls ответила на бесплодие танцем.

Группа Spice Girls распалась в 2001 году. Однако в ноябре 2018 года Spice Girls объявили о воссоединении.