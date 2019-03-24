Американский миллиардер высказался о скандале с проститутками
Американский миллиардер и владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» 77-летний Роберт Крафт прокомментировал скандал с проституцией. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По его словам, он хранил молчание в течение какого-то времени в знак уважения к судебному разбирательству.
«Я действительно сожалею. Я знаю, что я принес боль и разочарование моей семье, моим близким друзьям, моим коллегам, нашим фанатам и многим другим, которые по праву ожидали от меня высоких принципов», — сказал Крафт.
Миллиардер выразил надежду, что его будут судить по его поступкам, а не словам. Крафт подчеркнул, что он «чрезвычайно уважает женщин», и будет использовать свой ресурс для того, чтобы улучшить ситуацию в будущем.
Как отмечается, после того, как ему были выдвинуты обвинения в склонении к проституции, он не признал свою вину.
Ранее сообщалось, что американский миллиардер оказался в центре скандала с проститутками.