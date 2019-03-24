Американский миллиардер высказался о скандале с проститутками

Американский миллиардер и владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» 77-летний Роберт Крафт прокомментировал скандал с проституцией. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По его словам, он хранил молчание в течение какого-то времени в знак уважения к судебному разбирательству.

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«Я действительно сожалею. Я знаю, что я принес боль и разочарование моей семье, моим близким друзьям, моим коллегам, нашим фанатам и многим другим, которые по праву ожидали от меня высоких принципов», — сказал Крафт.

Миллиардер выразил надежду, что его будут судить по его поступкам, а не словам. Крафт подчеркнул, что он «чрезвычайно уважает женщин», и будет использовать свой ресурс для того, чтобы улучшить ситуацию в будущем.

Как отмечается, после того, как ему были выдвинуты обвинения в склонении к проституции, он не признал свою вину.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер оказался в центре скандала с проститутками.