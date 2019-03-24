Зеленский утаил от жены планы участвовать в выборах президента Украины

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Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что муж не рассказывал ей о планах баллотироваться на пост президента страны, передает «Страна.ua».

Она подчеркнула, что была «откровенно агрессивно против» идеи ее мужа участвовать в выборах. Супруга Зеленского добавила, что идею баллотироваться ее мужу подбрасывали комментаторы в соцсетях на протяжении трех лет.

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«Но меня пытались, наверное, беречь... Не скрывали, просто оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала», — сказала Елена Зеленская.

По ее словам, к тому времени, когда супруг рассказал ей о своем решении баллотироваться, она «успела уже привыкнуть к этой мысли». При этом Зеленская подчеркнула, что смирилась с необходимостью поменять свою жизнь и жизнь семьи на время президентской кампании.

Ранее Зеленский рассказал, на сколько президентских сроков будет баллотироваться.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.