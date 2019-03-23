Sun узнал о скандальной ссоре Кейт Миддлтон с лучшей подругой

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма постепенно вывести ее из круга приближенных. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на инсайдеров.

По данным издания, она увидела в ней соперницу.

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«Хорошо известно, что Кейт и Роуз серьезно поссорились. Раньше они были близки, но теперь это не так», — рассказал собеседник издания.

Как отмечается, ссора Миддлтон с подругой ошеломила инсайдеров, и ее последствия оказались куда серьезнее, чем это предполагалось до этого. Принц Уильям пытался помирить девушек, но из этого ничего не вышло.

Ранее сообщалось, что выставка цветов стала новой ареной соперничества Кейт Миддлтон и Меган Маркл.