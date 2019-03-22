«Мисс Москва» прокомментировала скандал с лишением титула

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко рассказала, почему ее лишили титула и короны. Об этом она написала в инстаграме.

Она заявила, что никому не позволит себя оклеветать, и слухи о том, что она якобы повредила корону, не была на мероприятиях и т.д. не соответствуют действительности.

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«Причина совсем иная, о которой я бы не хотела говорить. Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона», — написала Семеренко.

Экс-«Мисс Москва» добавила, что раз все так случилось, пусть корону «донашивает» другая конкурсантка.

Ранее сообщалось, что «Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса.