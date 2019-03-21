«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса

Впервые победительница конкурса красоты «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны. Об этом сообщили на странице конкурса в инстаграме.

«Победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва — 2018» — лишается главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, такое произошло впервые за 23 года существования конкурса красоты.

Организаторы конкурса добавили, что главный титул конкурса и корона переходят к вице-мисс Ксении Паленовой.

Ранее сообщалось, что король Малайзии расходится с «Мисс Москва» после отречения от престола.