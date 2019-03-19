Кто продал компромат на главу Amazon, узнала WSJ

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Компромат на главу Amazon Джеффа Безоса за $200 тысяч продал брат его любовницы, актрисы Лорен Санчес. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о переписке и интимных фото с Безосом, которые опубликовала газета The National Enquirer.

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Как отмечается, газета получила компромат на главу Amazon от Майкла Санчеса.

При этом сам Санчес назвал публикацию «старыми слухами».

Ранее сообщалось, что СМИ подтвердили имя информатора, слившего обнаженные селфи Безоса.