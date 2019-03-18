У Екатерины Малышевой и принца Эрнста Ганноверского снова родился ребенок

Принц Эрнст Август Ганноверский и Екатерина Малышева вновь стали родителями — у пары родился сын, сообщает StarHit.

Дизайнер российского происхождения родила второго ребенка спустя год после рождения их первой дочери.

Отмечается, что о беременности Малышевой стало известно в октябре прошлого года на свадьбе внучки королевы Великобритании Елизаветы II Евгении.

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Принца Ганноверский Эрнст Август является потомком короля Великобритании Георга III.

Их свадьба с Малышевой состоялась в июле 2017 года.