У Екатерины Малышевой и принца Эрнста Ганноверского снова родился ребенок
Принц Эрнст Август Ганноверский и Екатерина Малышева вновь стали родителями — у пары родился сын, сообщает StarHit.
Дизайнер российского происхождения родила второго ребенка спустя год после рождения их первой дочери.
Отмечается, что о беременности Малышевой стало известно в октябре прошлого года на свадьбе внучки королевы Великобритании Елизаветы II Евгении.
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Принца Ганноверский Эрнст Август является потомком короля Великобритании Георга III.
Их свадьба с Малышевой состоялась в июле 2017 года.