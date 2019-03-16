Смерть модели от радиоактивного вещества прокомментировал Берлускони

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони заявил, что не знал скончавшуюся модель Иман Фадил, выступавшую свидетелем по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток, фигурантом которого был Берлускони. Об этом сообщает ANSA.

Предположительно, 34-летняя модель была отравлена «смесью радиоактивных веществ». Перед этим она пережила в больнице «месяц мучений».

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«Мне всегда очень грустно, когда умирают молодые. Но я никогда не был знаком с этой женщиной и ни разу с ней не говорил», — заявил Берлускони.

Он также назвал свидетельства Фадил по его делу «выдуманными и абсурдными».

Ранее сообщалось, что в Италии открыли уголовное расследование смерти Фадил.