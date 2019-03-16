Дочь экс-президента США обвинили в разжигании ненависти после слов о Новой Зеландии

Дочь 42-го президента США Билла Клинтона Челси обвинили в разжигании ненависти из-за ее высказываний о массовых расстрелах в мечетях Новой Зеландии, пишет Fox News.

Клинтон написала в твиттере, что все произошедшее в мечетях Новой Зеландии было совершено «белыми националистами».

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«Нам нужен глобальный ответ на глобальную угрозу насильственного белого национализма», — написала Клинтон.

Уточняется, что в разжигании ненависти дочь экс-президента США обвинили студенты нью-йоркского университета. В сети появилось видео, в котором на Челси Клинтон словесно нападает один из студентов и связывает ее с новозеландской резней. На защиту Клинтом встали многие пользователи.

Отмечается, что вскоре после публикации это видео было удалено.

Ранее сообщалось, что увеличилось число жертв теракта в Новой Зеландии.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. В результате стрельбы погибли 50 человек.