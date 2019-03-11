После скандала с домогательствами Ивана Колпакова вернули на пост главреда «Медузы»

Гендиректор издания «Медуза» Галина Тимченко заявила о том, что с 11 марта Иван Колпаков восстановлен на посту главного редактора. Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что Колпаков принял решение уйти в отставку на фоне скандала о домогательствах, хотя совет директоров не увидел оснований для его отстранения.

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«Я не знаю другого профессионала, который мог бы лучше справиться с новыми задачами и вызовами», — заявила Тимченко.

Она подчеркнула, что решение о восстановлении Колпакова она приняла самостоятельно.

Ранее Колпаков объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора «Медузы».