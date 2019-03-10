Иванка Трамп в реальности оказалась не Иванкой

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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп при рождении носила имя Ивана. Внимание на твит Иванки от 2010 года обратило внимание издание AOL .

«Мое настоящее имя Ивана. В Чехии Иванка это детская версия имени Ивана, как Бобби для Роберта», — заявила Иванка в своем твиттере.

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Иванка Трамп является дочерью Дональда Трампа и Иваны Зельничевской. Они поженились в 1977 году, но в 1992 развелись. Помимо Иванки, от брака с Зельничевской у президента США еще два ребенка, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп вернулась из Ирака «без штанов».