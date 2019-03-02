В сети ответили экс-жене депутата Госдумы после слов о «нищебродах»

В сети резко раскритиковали бывшую жену депутата Госдумы Виталия Южилина Илону Столье после ее высказывании о «нищебродах» в дорогих ресторанах, передает РИА «Новости».

В частности, Столье посоветовали самой не вести себя как «быдло», а также предложили выделить актрисе в ресторане отдельное помещение.

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Кроме того, Столье напомнили, что жизнь непредсказуема, и она сама может оказаться на месте тех, кого критикует.

Илона Столье заявила, что необходимо ограничивать доступ «нищебродов» в «некоторые рестораны», потому что им там не место.

По мнению девушки, в элитные места люди приходят, чтобы «спокойно отдохнуть за свои деньги», а «не лицезреть быдло».