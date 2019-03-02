Сестра обвинила Меган Маркл в бессердечности

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Сводная сестра супруги принца Гарри Меган Маркл Саманта обвинила герцогиню во лжи и бессердечности на фоне ее конфликта с отцом, сообщает Daily Mail.

В частности, Саманта прокомментировала журналистам письмо Маркл для ее отца, в котором герцогиня написала, что он «разбил ее сердце на тысячи кусочков».

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Саманта в жесткой форме заявила, что у Меган «нет сердца», и что она не должна больше притворяться жертвой.

«Иначе она сделала бы все, что могла, чтобы отец чувствовал себя комфортно. Разбитое сердце? Нет, именно его сердце разбито», — заявила она.

Ранее сообщалось, что издание Daily Mail частично опубликовало откровенное письмо Маркл своему отцу после свадьбы. Она написала, что ее сердце было «разбито на миллион кусочков» после того, как он дал интервью, придумывая истории и обвиняя ее мужа, принца Гарри.