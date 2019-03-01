Vanity Fair узнал о планах Меган Маркл воспитать «гендерно-нейтрального» сына

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Герцогиня Сассексая Меган Маркл рассказала своим друзьям, что при воспитании своего ребенка она хочет руководствоваться «гибким подходом к гендеру», узнал Vanity Fair.

По данным издания, на детском вечере в Нью-Йорке в среду, 27 ферваля, Маркл рассказала, что ждет сына. Кроме того, она рассказала друзья о планах с принцем Гарри по воспитанию будущего ребенка.

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«Она сказала, что они планируют растить своего ребенка с гибким подходом к гендеру, и они не будут навязывать каких-либо стереотипов», — сказал источник.

Кенсингтонский дворец отказался от комментария.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри сделают «гендерно-нейтральную» детскую в своем доме, для украшения которой используют веганскую краску с добавлением эвкалиптового и розмаринового масел.