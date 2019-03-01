У одного из богатейших людей планеты обнаружили рак

У генерального исполнительного директора Las Vegas Sands Corp и одного из богатейших людей планеты 85-летнего Шелдона Адельсона обнаружили рак, сообщает AP.

Как отмечается, он уже начал проходить соответствующее лечение.

В агентстве уточнили, что проблемы со здоровьем у Адельсона в компании заметили после того, как он пропустил телефонную конференцию с аналитиками и инвесторами.

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«Эти побочные эффекты (от примера лекарств. — «Газета.Ru») ограничивают его возможности для поездок и работы в регулярное рабочее время», — отметил представитель компании.

Подчеркивается, что миллиардер является одним из спонсоров Республиканской партии.