Умерла Марелла Аньелли

Модельер и фотограф Марелла Аньелли Караччоло скончалась на 92-ом году жизни, сообщает La Repubblica.

Как отмечается, она умерла в своем доме в Турине.

В издании уточнили, что Аньелли в последнее время часто болела, и ее здоровье постепенно ухудшалось.

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По данным La Repubblica, похороны будут закрытыми.

Аньелли родилась во Флоренции 4 мая 1927 год. Она долгое время являлась редактором и фотографом журнала Vogue. В 1973 году модельер по просьбе швейцарской фабрики тканей Abraham Zumsteg выпустила серию дизайна текстиля.