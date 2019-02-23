Sun: принц Уильям будет в ярости от вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке

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Дворецкий Пол Баррел, который долгое время служил принцессе Диане, высказался о вечеринке герцогини Сассекской Меган Маркл в честь скорого рождения ее ребенка в Нью-Йорке. Об это пишет The Sun.

По его мнению, траты на это мероприятие, которые составили около £384 тысяч ($501 тысяч), не одобрят принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

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«Я думаю, что принц Уильям будет возмущен расточительностью Меган на этой неделе, а также тем фактом, что вечеринка в честь скорого рождения ее ребенка была больше «звездной», чем «королевской», — заключил Баррел.

Он добавил, что Меган Маркл ведет себя как «поп-дива», и она больше похожа на американскую знаменитость Ким Кардашьян.

Ранее сообщалось, что беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки.