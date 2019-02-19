Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда

Причиной смерти модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы, сообщил французский журнал Public.

В понедельник, 18 февраля, он был экстренно госпитализирован во французско-американскую больницу в Нейи-сюр-Сен.

Ночью он скончался.

Издание отмечает, что в последнее время модельер был очень ослаблен из-за состояния здоровья и высокого темпа работы.

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