Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда
Причиной смерти модельера Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной железы, сообщил французский журнал Public.
В понедельник, 18 февраля, он был экстренно госпитализирован во французско-американскую больницу в Нейи-сюр-Сен.
Ночью он скончался.
Издание отмечает, что в последнее время модельер был очень ослаблен из-за состояния здоровья и высокого темпа работы.
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