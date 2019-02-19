Васильев рассказал о связи Карла Лагерфельда с Россией

__is_photorep_included12194299: 1

Историк моды Александр Васильев прокомментировал смерть модельера Карла Лагерфельда, передает RT.

«Очень печальное известие. Царствие небесное великому Карлу, который был очень тесно связан с Россией. Его родители жили во Владивостоке... Именно по Транссибирской магистрали впоследствии Лагерфельды переехали в Германию», — рассказал Васильев.

Реклама

Он отметил, что работа «метала» Лагерфельда от одного модного дома к другому.

Ранее сообщалось, что Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет.