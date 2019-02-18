Меган Маркл предложила заменить белых профессоров на чернокожих женщин

Супруга принца Гарри Меган Маркл заявила, что в ряды британских профессоров необходимо принять больше чернокожих женщин взамен «бледных и несвежих» мужчин, пишет Daily Mail.

Отмечается, что во время визита Маркл в лондонский университете сотрудники рассказали ей, что в вузах в основном белокожие профессора.

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«Боже мой», — воскликнула Маркл.

После этого Маркл отметила, что необходимо «деколонизировать учебную программу», чтобы «противостоять наследию империи» и расизму. Герцогиня Сассекская предложила увеличить в вузах страны число чернокожих женщин взамен белых мужчин.

Ранее сообщалось, что в США выйдет комедия с Меган Маркл.